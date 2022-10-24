Кишинёв, , 15:16 — REGNUM В Молдавии не планируют объявлять мобилизацию, а, если будут объявлять, то жители страны узнают об этом. С таким заявлением выступила на телеканале GRT премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«Мобилизация делается не так легко — в случае объявления состояние войны. А его объявляет парламент, подписывает президент», — сказала Гаврилица.

Она отметила, что процесс этот не быстрый. Премьер-министр призвала «не нагнетать» и стремиться к тому, чтобы сохранить мир в Молдавии.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время наблюдаются косвенные признаки планов властей объявить мобилизацию населения. Правительство ищет возможности приобрести вооружение, минобороны запрашивает у предприятий списки работающих там мужчин. Кроме того, молдавский президент Майя Санду во время розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), заявила, что мобилизация будет объявлена при приближении Армии России к границам Приднестровья.

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