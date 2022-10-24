Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали проверку после столкновения танкера с маломерным судном на реке Дон в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в ведомстве.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Предварительно установлено, что инцидент случился утром 23 октября на судовом ходу реки Дон в районе разводного железнодорожного моста. Танкер «Суздаль» столкнулся с маломерной моторной лодкой, на борту которой находились три рыбака.

В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам лодки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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