Следователи занялись столкновением танкера с лодкой на реке Дон
Ростов-на-Дону, 24 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали проверку после столкновения танкера с маломерным судном на реке Дон в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в ведомстве.
Предварительно установлено, что инцидент случился утром 23 октября на судовом ходу реки Дон в районе разводного железнодорожного моста. Танкер «Суздаль» столкнулся с маломерной моторной лодкой, на борту которой находились три рыбака.
В результате происшествия никто не пострадал.
В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка как действиям капитана танкера, допустившего столкновение, так и пассажирам лодки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.