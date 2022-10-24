Москва, 24 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ вновь, как и в коронавирусные годы, настал момент перейти к мягкой денежно-кредитной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Большинство экспертов сходятся на том, что ставка ЦБ не изменится. И это справедливо: мощных инфляционных факторов сейчас нет, рубль балансирует на отметке 58-63 рубля за доллар, чуть снизившись за последнюю неделю, — сказал экономист. — Риторика представителей ЦБ РФ нейтральная. Российский регулятор почти всегда, за исключением разве что «ковидных» 2020 и 2021 годов, скептически относился к мягкой денежно-кредитной политике. А в 2020 году, заметно снизив ключевую ставку, ЦБ спас промышленность в то непростое время. К сожалению, по российскому законодательству, одной из главных функций ЦБ РФ является таргетирование инфляции, но не экономического роста».

И, как пояснил экономист, часто регулятор борется с инфляцией, забывая о необходимости создавать условия для развития производства.

«Вместе с тем сейчас вновь, как и в коронавирусные годы, настал момент перейти к мягкой денежно-кредитной политике. Производителя надо поддерживать. При этом угроз резкой девальвации рубля сейчас нет — он и так резко укрепился, достигнув того курса, который не очень выгоден отечественной экономике», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 октября, по состоянию на 12:25 по МСК доллар на Московской бирже дешевеет на 0,22%.