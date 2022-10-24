Чебоксары, , 15:14 — REGNUM В Чувашии предлагают менять условия государственных и муниципальных контрактов, на исполнение которых повлияла проходящая в России частичная мобилизация. Соответствующий проект постановления разработала госслужба по конкурентной политике и тарифам республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Проект внесён на общественное обсуждение. Он предусматривает возможность изменения существенных условий контрактов в связи с мобилизацией.

«Установить, что […] по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключённого для обеспечения нужд Чувашской Республики, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации», — отмечается в документе.

В случае принятия проекта постановление аналогичные меры рекомендуют принять местным администрациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Чувашии определили условия корректировки дорожных контрактов, если «возникли независящие от сторон в обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения». В 2021 году аналогичные меры были приняты в связи «с существенным увеличением цен» стройматериалы.