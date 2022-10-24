Москва, 24 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Рынок микроэлектроники в России сейчас переживает непростые времена: продажи падают по всем брендам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о падении в РФ продаж персональных компьютеров.

Компьютер

«И это происходит даже при относительно недорогом долларе и, в общем-то, налаженном параллельном импорте по невысоким ценам, — сказал Ковригин. — Причин этого несколько. Во-первых, многие покупатели заняли выжидательную позицию. После ухода многих брендов из нашей страны появились проблемы с оплатой программного обеспечения, интернет-сервисов и т.д. Компьютеры и смартфоны многих марок уже не выполняют всего того набора функций, которые были до ухода брендов. Не исключён постепенный отказ от операционной системы Windows. Покупатели выжидают. Во-вторых, в условиях нестабильности и непредсказуемости развития геополитики и экономики многие отказались от обновления компьютерной техники, предпочитая больше сберегать».

Однако, как полагает Ковригин, маловероятно, что данная тенденция будет длительной.

«Параллельный импорт налажен, больших проблем с оплатой иностранных сервисов нет — появилось много услуг по их оплате для жителей РФ. Да и сами бренды, декларируя уход из России, всё равно допускают использование их услуг нашими соотечественниками. Поэтому к концу 2022 года продажи начнут восстанавливаться, но медленно», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что восстановления глобального спроса на компьютеры стоит ждать не ранее 2024–2025 годов.