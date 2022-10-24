Белград, , 17:29 — REGNUM Вопреки всем вызовам, Сербия продолжает вести ответственную политику мира и сотрудничества. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 24 октября во время встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Президент Сербии Александр Вучич с послом России Александром Боцан-Харченко Predsednik.rs

Когда речь идет о Косово и Метохии, Белград настаивает на соблюдении международного права и полном применении ранее подписанных соглашений, отметил Вучич.

Вучич также поблагодарил Россию за поддержку, которую она оказывает Сербии в деле защиты её территориальной целостности и суверенитета, сообщила пресс-служба президента Сербии.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что для Запада важно как можно скорее решить косовский вопрос для того, чтобы лишить российское руководство возможности ссылаться на «косовский прецедент».