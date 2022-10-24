Москва, 24 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Сегодня эффективность санкций западных стран против России часто критикуется и не без основателньно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

(сс) chensiyuan Берн, Швейцария

«На повестку дня выносятся вопросы по частичной отмене санкций или обсуждаются пути обхода санкционных ограничений.

Швейцария в различных конфликтах ситуациях всегда сохраняла нейтралитет.

Поэтому не исключено, что послабление санкционного списка начнётся с решений ослабить санкции именно с данной страны», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запросы пяти граждан России об исключении их из списка санкций изучают власти Швейцарии.

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