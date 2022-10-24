Берлин, 24 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Ещё три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T поставит киевскому режиму в течение ближайшего времени Германия, которая вместе с партнёрами намерена продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом 24 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления на открытии 5-го германо-киевского экономического форума в Берлине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Шольца, власти Германии твердо поддерживают киевский террористический режим в борьбе, которую Берлин считает «борьбой за безопасность и мир в Европе», помогая Киеву в политической, финансовой, экономической, гуманитарной и военной сферах.

Также немецкий канцлер указал, что немецкая сторона уже передала боевикам ВСУ зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а также «современную систему ПВО немецкого производства IRIS-T».

«Ещё три таких системы будут доставлены в ближайшее время», — пообещал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Вставай, Франция», бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян обвинил власти страны в том, что помощью Киеву они ставят под удар национальную армию.