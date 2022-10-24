Электрики ЛНР восстановили ЛЭП в обстрелянном Северодонецке
Северодонецк, ЛНР, 24 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Энергетики восстановили линии электропередачи в Северодонецке, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 24 октября сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.
Дарья Драй ИА REGNUM
ЛЭП
«Энергетики Северодонецкого района электросетей (РЭС) совместно с персоналом Новоайдарского участка Счастьенского РЭС восстановили шесть километров линий электропередачи, повреждённых в результате боевых действий», — сказано в сообщении.
Замене подверглось более 100 пролётов и 100 изоляторов. Наряду с этим проводятся работы, направленные на повышение надёжности сетевых объектов.