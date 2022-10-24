Ставрополь, , 15:08 — REGNUM В Ставропольском крае попал под уголовное преследование местный житель, распространявший в соцсети информацию, одобряющую нацистскую идеологию. Сотрудники регионального управления ФСБ совместно в полицейскими из центра по борьбе с экстремизмом выявили публикацию, размещенную 32-летним подозреваемым в сети интернет в мае 2021 года, в которой эксперты нашли фразы, подпадающие под действие статьи УК РФ «Реабилитация нацизма».

Дело Pixabay.com

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили 24 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октября 2022 года на Ставрополье было направлено в суд уголовное дело 51-летнего жителя села Кочубеевское, которого обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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