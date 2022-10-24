Липецк, 24 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Курсы военной подготовки для всех желающих организованы в Липецкой области, сообщил 24 октября в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов

«Комплексные курсы военной подготовки в Липецкой области теперь сможет пройти любой желающий. В возрасте от 18 лет, разумеется. В первоочередном порядке — ребята, получившие повестку», — уточнил Артамонов.

Поручение организовать военную подготовку для жителей губернатор ранее поручил своему заместителю. Инструкторов для этих курсов в количестве 15 человек обучили ветераны спецподразделений в рамках федерального проекта «Один день в спецназе».

Теоретические занятия для участников курсов проводились на базе военно-патриотических клубов области, а сейчас уже первые 50 липчан прошли курс интенсивных тренировок — они отработали навыки огневой, тактической, инженерной подготовки, научились оказывать медицинскую помощь товарищам.

Курсы рассчитаны на два дня и проводятся по выходным. Администрация региона взяла на себя транспортное обеспечение, а также питание и инвентарь для участников. Записаться на курсы можно через специальный чат-бот, который заработает с 25 октября в группе телеграм-канала «Своих не бросаем».