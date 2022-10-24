Ясиноватая, ДНР, 24 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Коммунальным службам Ясиноватой в Донецкой Народной Республике передано четыре единицы специальной техники. Об этом 24 октября сообщается в телеграм-канале «Донбасс сейчас».

телеграм-канал «Донбасс сейчас» В Ясиноватую прибыла специальная техника

Так, в Ясиноватую переданы три автоцистерны «КамАЗ» и одна автоцистерна «Урал». Помощь ДНР оказана при содействии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Все машины будут задействованы коммунальными службами Ясиноватой для бесперебойного обеспечения водой котельных.