Ставрополь, 24 октября 2022, 15:04 — REGNUM Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны, сообщил в своем телеграмм-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае начали выдавать жилищные сертификаты прибывшим в регион жителям Херсонской области. Первой группе вынужденных переселенцев сертификаты выдал губернатор края Владимир Владимиров.
По словам Владимира Владимирова, херсонцев «встретили как родных», и они приняли решение, что «Ставрополье станет их новым домом».