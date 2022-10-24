Ставрополь, 24 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны, сообщил в своем телеграмм-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ulc.ru Жилье

«Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае начали выдавать жилищные сертификаты прибывшим в регион жителям Херсонской области. Первой группе вынужденных переселенцев сертификаты выдал губернатор края Владимир Владимиров.

«Встретился с семьями херсонцев. Вручил им сертификаты на покупку жилья. После стольких пережитых тревог и опасности от обстрелов они наконец-то могут вздохнуть спокойно. Начать планировать жизнь, сказать детям, что всё на самом деле будет хорошо», — написал глава Ставрополья в своем телеграм-канале.

По словам Владимира Владимирова, херсонцев «встретили как родных», и они приняли решение, что «Ставрополье станет их новым домом».