Курск, 24 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил об усилении контроля над въездом и выездом в город Курчатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

В Курчатове располагается Курская атомная электростанция (АЭС). О принятых мерах Старовойт рассказал в ходе оперативного совещания в администрации Курской области.

«Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция», — сказал Старовойт.