Кишинёв, 24 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду объявила срочное заседание Высшего совета безопасности в 18:00 (совпадает с мск) 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Майя Санду

Отмечается, что тема заседания — ситуация в области энергетической безопасности. О заседании было объявлено после того, как в Приднестровье сообщили, что Молдавская ГРЭС из-за дефицита газа сократит экспорт электроэнергии в Молдавию.

Вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну уже призвал население и бизнес серьёзно отнестись к экономии электроэнергии.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за уменьшения объёмов поставляемого газа. Было объявлено, что внутреннее потребление электроэнергии находится в приоритете перед экспортом. Кроме того, в республике остановили крупнейшие предприятия.