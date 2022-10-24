Москва, , 15:04 — REGNUM Внутренний туристический поток в России показывает мощный рост, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

В ходе доклада вице-премьер доложил Путину, что за последнее время в стране изменилась структура туристического потока. Так, отметил он, если раньше его значительную часть составляли бизнес-поездки, то сейчас количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза.

«Как раз только хотел вам сказать, (внутренний турпоток) растёт мощно на самом деле», — сказал Путин.

Чернышенко также отметил, что туристическая отрасль России получает серьезные инвестиции из федерального и регионального бюджета.