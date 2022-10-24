Москва, 24 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Переориентация российского торгового флота на страны Азии носит вынужденный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

www.siicex.gub.uy Торговый флот

«Ряд стран, таких, как США, Канада и Великобритания, полностью запретили заход российских судов в свои порты.

Члены ЕС же существенно его ограничивали и в дальнейшем, по мере вступления в действие дальнейших ограничений, в частности, запрета на заход танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами, продаваемыми по ценам, превышающим установленный потолок, количество заходов российских судов в их порты продолжит сокращаться.

Но это сокращение также означает, что европейские порты и западные страховые компании теряют доходы. Соответственно, им придется перекладывать свои издержки на тех судовладельцев, которые продолжают пользоваться их услугами.

Это открывает окно возможностей для альтернативных перевозчиков и альтернативных транспортных хабов.

Европейские перевозчики будут продавать невостребованные суда, их будут приобретать компании из дружественных России стран и зарабатывать на перевозке, а их порты — на перевалке российских грузов.

Более того, в текущих условиях всё более выгодным для российских компаний и компаний из дружественных стран Северного морского пути. Несмотря на все сложности, связанные с его использованием, возможность обходить ограничения, вводимые странами Запада, тоже будет значимым фактором», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкций Запала российский торговый флот переориентировал морские перевозки на восточные страны.

Читайте также: Торговый флот России переориентировался на восточные страны