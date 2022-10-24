Москва, , 15:02 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу донёс до главы Пентагона Ллойда Остина информацию о готовящейся Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом 24 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После вчерашних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции и с главой Пентагона Остином, мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах», — сказал Лавров.

По его словам, Шойгу договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми странами Запада по поводу «грязной бомбы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что информация о подготовки киевским режимом провокации с «грязной бомбой» была перепроверена по соответствующим каналам и не является пустым подозрением.

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