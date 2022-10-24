Джакарта, 24 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Бали сообщило, что число жертв, погибших из-за наводнений и оползней на острове Богов, увеличилось до 7 человек, сообщает CNN Indonesia.

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Потери на Бали составляют около 7,6 млрд индонезийских рупий. Бали просит общественность сохранять бдительность в отношении потенциальных экстремальных погодных условий, которые потенциально могут вызвать гидрометеорологические катастрофы в виде наводнений, затоплений, оползней, сильных ветров и поваленных деревьев.

Ранее глава регионального агентства заявил, что шесть районов подверглись стихийным бедствиям, в общей сложности 230 очагов.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход загорелся во время разгрузки топлива в порту Мамокинг в провинции Малуку в Индонезии.

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