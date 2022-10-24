Копенгаген, 24 октября 2022, 15:30 — REGNUM Повреждение подводных кабелей связи вблизи Фарерских и Шетландских островов оставило большую часть островов без доступа в интернет. Подводные волоконно-оптические кабели на юге Франции также были перерезаны в результате того, что власти называют актами саботажа. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает High North News.

Коммуникационный кабель на дне океана
Коммуникационный кабель на дне океана
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Спустя месяц после того, как в результате серии взрывов были повреждены трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», критическая подводная инфраструктура Европы продолжает разрушаться.

Подводный кабель SHEFA-2, которые соединяет Фарерские острова с материковой Шотландией через Шетландские и Оркнейские острова, был повреждён в результате двух отдельных инцидентов. В результате большая часть островов осталась без подключения к интернету. Полиция, расследующая инциденты на Фарерских и Шетландских островах, предположила, что кабели, вероятно, были повреждены рыболовецкими судами.

«Рыболовные траулеры обычно повреждают подводные кабели, когда рыболовные сети или, в некоторых случаях, якоря волочатся по морскому дну. Экспертов беспокоит частота, с которой происходят эти события», — указано в сообщении.

«Мы подозреваем, что кабель повредили рыболовецкие суда. Однако у нас редко возникают две проблемы одновременно», — заявил Палл Вестурбу, представитель телекоммуникационной компании Faroese Telecom.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время открытия ассамблеи «Полярный круг — 2022» в Рейкьявике министр иностранных дел Фарерских островов Дженис ав Рана представил арктическую политику страны.

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