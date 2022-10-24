Москва, , 15:01 — REGNUM Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять нижней палате парламента поправки, которые позволяют Минобороны России осуществлять закупки у единственного поставщика для проведения специальной военной операции, отметил член комитета Эдуард Кузнецов («Единая Россия»).

Госдума и экономика © ИА REGNUM

Данные поправки предусмотрены ко второму чтению законопроекта об уточнении механизма изменения контрактов на выполнение работ по геологическому изучению недр. Как сообщало ИА REGNUM ранее, по предложению замминистра финансов РФ Алексея Лаврова была поддержана поправка об отмене установленной для органов СВР и ФСБ максимальной суммы по закупкам у единственного поставщика.

«Уточняется порядок закупок у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства — такие закупки смогут осуществлять федеральные ведомства, перечень которых будет утверждаться правительством РФ. Эти же ведомства и Минобороны России смогут осуществлять закупки у единственного поставщика для проведения специальной военной операции», — отметил Кузнецов в своем телеграм-канале.

Читайте ранее в этом сюжете: «Потолок» по закупкам у единственного поставщика могут отменить для ФСБ