Москва, 24 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять нижней палате парламента поправки, которые позволяют Минобороны России осуществлять закупки у единственного поставщика для проведения специальной военной операции, отметил член комитета Эдуард Кузнецов («Единая Россия»).

ИА REGNUM Госдума и экономика

Данные поправки предусмотрены ко второму чтению законопроекта об уточнении механизма изменения контрактов на выполнение работ по геологическому изучению недр. Как сообщало ИА REGNUM ранее, по предложению замминистра финансов РФ Алексея Лаврова была поддержана поправка об отмене установленной для органов СВР и ФСБ максимальной суммы по закупкам у единственного поставщика.

«Уточняется порядок закупок у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства — такие закупки смогут осуществлять федеральные ведомства, перечень которых будет утверждаться правительством РФ. Эти же ведомства и Минобороны России смогут осуществлять закупки у единственного поставщика для проведения специальной военной операции», — отметил Кузнецов в своем телеграм-канале.