Дебальцево, ДНР, 24 октября 2022, 14:58 — REGNUM Под Дебальцево в Донецкой Народной Республике к теплоэлектростанции тянут водовод. Его длина составляет 860 метров. Об этом 24 октября сообщается в телеграм-канале заместителя председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.
«Расстояние небольшое, но приходится «обходить» частные дома, что усложняет задачу строителей. Несмотря на это к 28 октября трубопровод будет готов. Это станет ещё одной победой на пути к восстановлению водоснабжения республики», — уточняется в сообщении.
ИА REGNUM сообщало, что ещё в августе 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов киевскими боевиками в большинстве городов ДНР ситуация с водоснабжением критичная.
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