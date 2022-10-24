Дебальцево, ДНР, 24 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Под Дебальцево в Донецкой Народной Республике к теплоэлектростанции тянут водовод. Его длина составляет 860 метров. Об этом 24 октября сообщается в телеграм-канале заместителя председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.

Александр Погожев ИА REGNUM Дебальцево

«Расстояние небольшое, но приходится «обходить» частные дома, что усложняет задачу строителей. Несмотря на это к 28 октября трубопровод будет готов. Это станет ещё одной победой на пути к восстановлению водоснабжения республики», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что ещё в августе 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что из-за катастрофических повреждений системы водоснабжения в результате обстрелов киевскими боевиками в большинстве городов ДНР ситуация с водоснабжением критичная.

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