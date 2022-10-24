Москва, 24 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. ОПЕК+, как альянс нефтедобывающих стран, и даже ОПЕК, хотя фактически всегда был картелем производителей нефти с жёстким внутренним квотированием добычи, ведут себя вполне «рыночно», не вмешиваясь в объективно существующее ценообразование на основе спроса и предложения, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Richard Masoner Добыча нефти

«Они регулируют только ценовые дисбалансы на рынке (причём дисбалансы в любую сторону, не только в сторону понижения цен), но не диктуют рынку цены, по которым нужно продавать или покупать нефть.

Напомним, что в начале 1999 года, после экономического кризиса в азиатских странах и дефолта России, вызванных обвалом цен на нефть в 1998 году, ОПЕК вместе с некоторыми не входящими в нефтяной картель производителями нефти (Россией, Мексикой и Норвегией) принял решение сократить добычу нефти в общей сложности на 2,1 млн б/с. А во время мирового экономического кризиса 2008 года только один ОПЕК сократил добычу на 4,2 млн б/с.

В 2016 году, после очередного экономического кризиса в мире, перед нефтяным рынком реально замаячила перспектива возврата к цене в $20 за баррель, что объективно подтолкнуло ОПЕК и независимых производителей нефти к сотрудничеству, тогда и появился альянс ОПЕК+.

Своевременные действия ОПЕК+ по балансированию нефтяного рынка фактически спасли мировую нефтедобычу в 2020 году, когда во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса спрос на нефть и нефтепродукты просто рухнул, танкеры с нефтью стояли в портах и не разгружались.

Тогда ОПЕК+ принял беспрецедентное решение убрать с рынка более 9 млн избыточных баррелей в день, и это решение позволило не только прекратить обвал цен, но уже во II полугодии 2020 года восстановить рост и спасти, в том числе, довольно большое количество производителей сланцевой нефти в США, хотя США не участвовали в сокращении добычи нефти, а только воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой.

При этом, как видим, ни ОПЕК, ни ОПЕК+ никогда не предлагали регулировать рынок нефти посредством нерыночных механизмов, например, административного назначения цен. Попытки США сформировать картель из покупателей и вводить «потолки цен» изначально являются нерыночными механизмами, а потому никакие картели покупателей в рыночной экономике долго существовать не могут.

Импортёрам нефти проще ограничить себе цену самостоятельно, как в контрактах на поставку, так и просто за счёт конкуренции между производителями (крупнейшие из которых участвуют в ОПЕК или ОПЕК+)», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что попытки ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведут к обратному эффекту.

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