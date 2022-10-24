Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски дала положительный тест на заражение коронавирусом, об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает The Hill.

Рошель Валенски СDC. Gov

По данным CDC, заражение у Валенски было обнаружено 21 октября. Болезнь проявляется в слабых симптомах.

Директор находится на самоизоляции у себя дома и будет участвовать в запланированных встречах практически в соответствии с рекомендациями CDC.

По данным агентства, старший персонал CDC и близкие контакты Валенски были проинформированы о ее положительном тесте и предпринимают «соответствующие действия».