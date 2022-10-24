Тбилиси, 24 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Азербайджан планирует наставить поставки нефти в Грузию в 2023 году. Об этом 24 октября заявил азербайджанский президент в ходе визита в Тбилиси.

Thomas Blomberg Трубопроводы Азербайджана: синий — нефтепровод Баку — Новороссийск; красный — нефтепровод Баку — Супса; зеленый — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан; желтый — Южный газовый коридор

«По нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан в следующем году будет увеличен объём экспорта. Вместе с этим мы хотим использовать нефтепровод Баку — Супса, который в настоящее время не эксплуатируется», — сказал Алиев.

Пропускная способность трубопровода Баку — Супса составляет более 7 млн тонн в год. Его работа была приостановлена весной, так как не было заявок.

Стоит отметить, что прошлой весной Грузия стала резко наращивать поставки нефтепродуктов из России. За девять месяцев текущего года в республику ввезли из РФ нефтепродуктов на $431 млн, что на 348% больше, чем за аналогичный период прошлого года.