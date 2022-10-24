Новосибирск, , 14:56 — REGNUM Отказ экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона выдвигаться на пост главы правительства — это тот случай, когда вхождение дважды в одну реку для знакового и контрастного политика оказалось практически невозможным. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Причинами тому — изменение характера и хода военного противостояния на [территории бывш. УССР], углубляющийся кризис британских финансов, актуализация проблем Ольстера и Шотландии, которые требуют во главе кабинета не условных «ястребов», а более прагматичных и сдержанных деятелей, от которых ныне требуются не яркая харизма, но прежде всего способность решать накопившиеся проблемы», — считает эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. По мнению Джонсона, он имеет «хорошие шансы привести Консервативную партию к победе» в ходе выборов 2024 года и уверен, что в случае его участия в нынешних партийных выборах нового премьер-министра Британии его ожидает успех. Однако он «к сожалению, пришёл к выводу, что это просто будет неправильно».

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