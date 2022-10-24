* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:59 — REGNUM Этнические чистки устроили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в правительственных учреждениях Панджшера. Уволены около 400 госслужащих, сообщают «8 Собх» местные источники в афганской провинции Панджшер.

Провинция Панджшер. Афганистан (сс) Ahmad5shiry

Массовые увольнения прошли в гражданской и военной администрации. Всего было уволено около 400 сотрудников управления безопасности, администрации провинции, паспортного управления и некоторых других структур.

Источники утверждают, что все уволенные — таджики, а вместо них назначены пуштуны из Кандагара и Гильменда. Из числа уволенных около 300 человек являются сотрудниками администрации и сотрудниками командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили. Ранее в Панджшере были заключены в тюрьму несколько местных чиновников группировки.

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