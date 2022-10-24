Москва, , 14:54 — REGNUM Информация о подготовки киевским режимом провокации с «грязной бомбой» была перепроверена по соответствующим каналам и не является пустым подозрением. Об этом 24 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

Как отметил глава МИД России, у российской стороны имеется конкретная информация о контролируемых Киевом институтах на территории б. УССР, обладающих технологиями для создания так называемой «грязной бомбы».

«У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство обороны России обладает информацией о контактах киевского режима с властями Великобритании по вопросам о возможности получения технологии для создания ядерного оружия.

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