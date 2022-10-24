Вена, 24 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится в ближайшее время выступить с заявлением по поводу ситуации на ядерных объектах на территории б. УССР. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба организации.

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В агентстве рассказали, что им известно о заявлениях, сделанных в Москве и Киеве.

«МАГАТЭ занимается этой проблемой и скоро выступит с заявлением», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Ранее в Минобороны РФ объявили о планах Киева создать «грязную бомбу» и обвинить в её применении Россию.