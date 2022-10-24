Оренбург, , 14:52 — REGNUM В Оренбурге 30 октября горожане соберутся у мемориала в Зауральной роще и почтут память жертв политических репрессий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Минутой молчания родственники, дети и внуки репрессированных отдадут дань памяти павшим и возложат цветы. Представители духовенства прочтут молитву.

Напомним, 30 октября — Международный день памяти жертв политических репрессий. В Зауральной роще в Оренбурге расположен мемориал памяти жертв политических репрессий. Он был открыт 11 июля 1993 года.