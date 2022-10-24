Краснодар, 24 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Геленджике полицейские задержали мать, избивавшую своего трёхлетнего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю 24 октября.

Elheraldo.co Насилие над детьми

Об инцидент в полицию сообщила сотрудница одного из магазинов, заметившая на теле ребёнка следы побоев. В магазин мальчик приходил с матерью и её сожителем, покупавшими алкоголь и табачную продукцию.

Установлено, что 41-летняя жительница Москвы, её сожитель и трёхлетний ребёнок живут в палатке в лесном массиве на окраине Геленджика. Пара ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртным. Мать систематически избивала мальчика.

Женщина задержана, ребёнок помещен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в Абинске. Ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

Известно, что у злоумышленницы есть ещё один ребёнок, который находится на обеспечении родственницы злоумышленницы.