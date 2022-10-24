Берлин, , 14:49 — REGNUM Германия намерена в кратчайшие сроки передать Киеву ещё три обещанные ранее системы противовоздушной обороны Iris-T. Об этом 24 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Оставшиеся три системы будут доставлены в кратчайшие сроки», — сказал Шольц.

Он добавил, что вместе с партнёрами будет поддерживать киевский режим так долго, сколько это потребуется.

Напомним, в октябре Германия передала Киеву первый из четырёх обещанных комплексов ПВО Iris-T SLM. После этого министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что остальные три будут поставлены в 2023 году.

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