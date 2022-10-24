Калуга, 24 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Калужской области по поручению губернатора создан проектный офис поддержки некоммерческих организаций. Сформировано шесть ресурсных центров в сфере экологии, культуры и искусства, образования, спорта. Их специалистами уже оказана информационная, методическая и консультационная поддержка более чем 40 некоммерческих организаций региона. О деятельности калужских НКО 24 октября шла речь на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области В Калуге создали проектный офис поддержки некоммерческих организаций

На заседании заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Фёдорова доложила о грантовой поддержке некоммерческих организаций региона. Сегодня на территории Калужской области зарегистрировано 1563 НКО. Самыми многочисленными организационно-правовыми формами являются общественные организации (446) — 28,53% от общего количества НКО в регионе, религиозные организации (276) — 17,66%, автономные некоммерческие организации (216) — 13,82% и профессиональные союзы (158) — 10,11%.

В 2022 году на три конкурса Фонда президентских грантов было подано 100 проектов от калужских некоммерческих организаций. Из них победителями признаны 20 проектов. Финансовая поддержка составила более 49 млн рублей. В разрезе ЦФО по итогам этих конкурсов область заняла восьмое место по сумме полученной поддержки. Регион значительно улучшил этот показатель по сравнению с 2021 годом.

Некоммерческие организации области также участвуют в конкурсах Фонда культурных инициатив. В 2022 году 68 НКО приняли в них участие, шесть из которых получили поддержку на общую сумму почти девять миллионов рублей. В 2021 году министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области проведён первый региональный грантовый конкурс. Заявки на него подали 40 НКО, 13 из которых получили поддержку. В этом году на конкурс были поданы 53 заявки, победителями признана 21 некоммерческая организация.

С 2019 года в регионе проводится ежегодный Гражданский форум Калужской области, цель которого — создание условий для открытого диалога и консолидации усилий представителей некоммерческого сектора, государственной власти и местного самоуправления, формирования современного гражданского общества и его развития. Также в шестом составе региональной Общественной палаты впервые создана комиссия по вопросам развития и поддержки некоммерческих организаций. В настоящее время ведётся разработка информационного портала Калужской области о людях, проектах и общественно-значимых инициативах «Думай! Действуй! Достигай!».

В 2023 году на федеральной уровне планируется увеличение финансовой поддержки некоммерческих организаций. В этой связи губернатор Калужской области Владислава Шапша поставил задачу воспользоваться данными ресурсами, чтобы помочь активным деятелем некоммерческого сектора победить в конкурсах.