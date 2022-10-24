Москва, , 14:47 — REGNUM Хранилища природного газа в Европе будут полностью истощены к весне 2023 года, а новых мощностей для импорта будет мало. В результате дефицит газа в Евросоюзе будет очень остро ощущаться и вынудит страны бороться за него, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Несмотря на усилия по обеспечению достаточных запасов газа на предстоящую зиму, динамика энергетического рынка Европы в 2023 также будет очень сложной. Цены на энергоносители будут расти и оставаться высокими, ведь снизить их только за счет экономии будет трудно.

Обычно емкости Европейских хранилищ сокращаются примерно на 70% в течение нормальной европейской зимы. Тем не менее такое сокращение исторически происходило на фоне продолжающегося импорта российского газа в течение всего зимнего периода.

Без такого импорта, даже если газовые хранилища будут заполнены и удастся сократить спрос, европейские запасы газа, вероятно, достигнут почти нулевого уровня к началу 2023 года, что усугубит рост цен на газ и электричество.

До тех пор, пока новые поставки не начнутся в масштабе, самое раннее с 2024 года, основным фактором роста цен на газ и электричества будет уровень спроса в ЕС. Цены на природный газ немного снизятся в 2023 году, в значительной степени это будет связано с остановками и закрытиями предприятий в энергоемком промышленном секторе.

Некоторое снижение спроса будет выражаться в переходе от электроэнергии, вырабатываемой на газе, в том числе к углю и дизельному топливу, но это кардинально не изменит ситуацию. Например, сектор домохозяйств, в частности, отопление домов, не сможет быстро перейти с газа на топливо, что ограничит возможности домохозяйств по сокращению потребления.

Высокие цены на энергоносители будут иметь долгосрочные негативные последствия для экономики ЕС в виде высокого долгового бремени, закрытия предприятий, роста безработицы.

Также высокие производственные затраты сделают европейские товары менее конкурентоспособными по сравнению с североамериканскими или азиатскими, что также негативно отразится на состоянии Евроболка.

Снижение производства и его косвенное влияние на цены, рынок труда и доверие потребителей усугубят рецессию в ЕС в 2022–2023 гг. и замедлят последующее его восстановление», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам МВФ, в 2023 году в Европе начнётся рекордный рост цен на газ и электричество.

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