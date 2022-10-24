Петропавловск-Камчатский, , 14:46 — REGNUM На Камчатке с начала 2022 года произошло 47 возгораний в автомобилях, сообщили в краевом управлении МЧС.

Горящий автомобиль Russianname

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В 13 случаях пожары произошли по электротехнической причине. Сгорало по несколько автомобилей в день. 12 сентября в Усть-Большерецком районе загорелись Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero. Ещё два автомобиля пострадали от огня 10 сентября.

23 октября в Палане загорелся микроавтобус Mitsubishi Delica. Пожар был полностью ликвидирован через 19 минут после поступления сообщения. Огонь уничтожил автомобиль, по предварительной версии произошло короткое замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в ночь на 18 октября горели четыре автомобиля. Крупный пожар произошёл рядом с жилым комплексом «Паруса над Камой».