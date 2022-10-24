Кострома, , 17:27 — REGNUM В школы Костромской области перестали пускать всех кроме учеников и педагогов. Об этом сообщает «Kostroma. Today». По сведениям СМИ, это сделано в целях усиления мер антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

В школу © ИА REGNUM

Ответственными за реализацию мер назначены руководители школ. С чем связано усиление мер безопасности, каким образом в школах будут проводиться родительские собрания и праздники — неизвестно.

Заместитель директора департамента образования и науки Костромской области Мария Яблокова, отвечающая за работу школ, отказалась отвечать на эти вопросы корреспонденту ИА REGNUM, переадресовав журналистов в пресс-службу администрации региона.

Напомним, ранее детским садам Костромы посоветовали оформить пропуска для родителей и всех, кто приводит и забирает детей. Это было сделано в связи с введением режима повышенной готовности в регионах ЦФО.

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