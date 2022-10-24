Эр-Рияд, 24 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии рассказали о причине, по которой разрешается женщинам, в том числе из Индонезии, совершать умру и хадж без сопровождающего мужчины, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Andrea Kirkby Яванские мусульманки

«Мы подготовили различные меры по улучшению обслуживания паломников, совершающих хадж и умру», — заявил министр Тауфик Аль-Рабия во время пресс-конференции в Джакарте 24 октября.

Министр подчеркнул, что женщины могут зарегистрироваться для совершения хаджа и умры самостоятельно, без сопровождающего. Саудовская Аравия также продлила визы для тех, кто совершает хадж и умру, на 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вызвал ряд министров в президентский дворец в Богоре, чтобы обсудить случаи острых заболеваний почек.

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