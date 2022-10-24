Оренбург, , 14:45 — REGNUM Из Оренбурга в военный учебный центр на боевое слаживание 24 октября отправились 28 мобилизованных граждан, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Частичная мобилизация пресс-служба администрации Оренбурга

Группу мобилизованных оренбуржцев проводили от военного комиссариата Северного округа города в Саратов и Нижнюю Павловку для прохождения боевого слаживания. Перед отправкой мужчин благословил иерей Константин Крымов. Оренбуржцев снабдили теплыми вещами, собранным школьниками в рамках акции, продуктовыми наборами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 октября военный палаточный городок для резервистов Нижней Павловке посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он оценил условия, в которых пребывают мобилизованные.

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