Москва, 24 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Киевский режим с помощью «грязной бомбы» планирует выставить Россию как ядерного террориста и запугать местное население. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

«В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» [Киев] рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста», — заявил Кириллов на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недоверие западных стран в отношении намерения киевского неонацистского режима применить в отношении России «грязную бомбу» не отменяет реальности такого шага со стороны Киева.

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