Пенза, 24 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Пензе общая готовность коммунальной техники для работы в зимних условиях составляет порядка 98%. Для обработки городских дорог заготовлено 2 тыс. тонн соли-галита, 16 тыс. тонн песко-соляного вещества и более 53 тонн бианорда, используемого для обработки путепроводов и мостов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru В Пензе готовят коммунальную технику для уборки улиц зимой

Губернатор региона Олег Мельниченко 24 октября при осмотре техники обратил внимание на значительное обновление парка МБУ «Пензавтодор». Всего для содержания улиц в Пензе в зимний период задействуют 157 единиц техники, из них 47 комбинированных дорожных машин для уборки снега и обработки дорог пескосоляной смесью и реагентами; 29 погрузчиков для транспортировки снега; 11 тракторных щеток; пять мини-погрузчиков и 10 единиц малогабаритной техники для уборки пешеходных зон, парков и скверов. Также к содержанию улично-дорожной сети привлекут самосвалы, бульдозеры и роторы.

«Магистрали чистить, как показала прошлая зима, мы научились, отрабатывали их хорошо. А вот уборку междворовых территорий надо еще наладить — технику распределить по районам так, чтобы включить все внутриквартальные территории», — поручил глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, в апреле коммунальным службам Пензы передали около 70 новых машин для содержания уличной сети и общественных территорий.

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