Москва, , 14:43 — REGNUM После предложения преподавать русский язык как иностранный в национальных республиках России ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская должно уволиться, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю, что после таких предложений эта «деятель науки» должна положить на стол заявление по собственному желанию. Ее суждения не только противоречат здравому смыслу, но и нарушают Конституцию», — отметил Миронов в телеграм-канале.

Он напомнил, что русский язык является государственным на всей нашей территории.

«У нас были случаи, когда в некоторых регионах русский язык пытались преподавать как иностранный. Но прокуратура уже выносила свои решения — такое недопустимо. Это прямо прописано в Конституции. Странно, что это приходится напоминать ректору данного учебного заведения», — указал парламентарий.

«Министр образования Валерий Фальков должен нести ответственность за такие заявления, угрожающие безопасности страны», — добавил Миронов.

Русский язык преподается одинаково для русских школьников и для детей других национальностей, подход нужно менять и преподавать русский в школах национальных республик как иностранный, заявила ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская на круглом столе комитета Госдумы по делам национальностей на тему «Сохранение культурного наследия и языкового многообразия народов Российской Федерации».

«Зачастую получается, что наши выпускники, иностранные студенты, владеют русским языком более качественно, чем, как бы это ни было грустно, наши школьники из национальных республик, и имеют гораздо лучший за счет этого социальный лифт, поскольку не вызывает сомнения тот факт, что качественное владение русским языком — это конкурентное преимущество на рынке труда», — цитирует ректора ТАСС.