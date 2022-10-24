Москва, 24 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. После предложения преподавать русский язык как иностранный в национальных республиках России ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская должна уволиться, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Считаю, что после таких предложений эта «деятель науки» должна положить на стол заявление по собственному желанию. Ее суждения не только противоречат здравому смыслу, но и нарушают Конституцию», — отметил Миронов в телеграм-канале.

Он напомнил, что русский язык является государственным на всей нашей территории.

«У нас были случаи, когда в некоторых регионах русский язык пытались преподавать как иностранный. Но прокуратура уже выносила свои решения — такое недопустимо. Это прямо прописано в Конституции. Странно, что это приходится напоминать ректору данного учебного заведения», — указал парламентарий.

«Министр образования Валерий Фальков должен нести ответственность за такие заявления, угрожающие безопасности страны», — добавил Миронов.

Русский язык преподается одинаково для русских школьников и для детей других национальностей, подход нужно менять и преподавать русский в школах национальных республик как иностранный, заявила ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская на круглом столе комитета Госдумы по делам национальностей на тему «Сохранение культурного наследия и языкового многообразия народов Российской Федерации».

«Зачастую получается, что наши выпускники, иностранные студенты, владеют русским языком более качественно, чем, как бы это ни было грустно, наши школьники из национальных республик, и имеют гораздо лучший за счет этого социальный лифт, поскольку не вызывает сомнения тот факт, что качественное владение русским языком — это конкурентное преимущество на рынке труда», — цитирует ректора ТАСС.