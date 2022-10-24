Кабул, 24 октября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в шестом районе города Кабула, трое пострадавших госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «8 Собх».

Joe Burger Кабул

Взрыв произошел на улице Дар-уль-Аман, в шестом округе безопасности на западе Кабула.

Халид Задран, представитель командования безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, заявил, что в автомобиле, по предварительной информации, взорвался газовый баллон.

Национальный фронт освобождения заявил, что его боевики убили Кари Сабира, талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начальника 8-го округа безопасности Кабула, в ходе атаки.

В соцсетях опубликовано видео нападения и утверждается, что он был убит в районе Хайвадвал 8-го округа безопасности.

Ранее произошло столкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженными людьми, которых представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвал боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оно продолжалось несколько часов, применялось тяжёлое вооружение, были слышны взрывы.

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