Сеул, 24 октября 2022, 14:43 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 17 по 21 сентября среди 2512 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,9%, что на 0,2% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 64,4% респондентов. Показатель увеличился на 0,2%.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 1%, до 35,3%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, увеличился на 2%, до 48,4%.