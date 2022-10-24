Сеул, , 14:43 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

Юн Сок Ёль (слева) (сс) 고려

Согласно результатам опроса, проведенного с 17 по 21 сентября среди 2512 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,9%, что на 0,2% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 64,4% респондентов. Показатель увеличился на 0,2%.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 1%, до 35,3%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, увеличился на 2%, до 48,4%.