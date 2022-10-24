Москва, 24 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. У Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы», сообщили 24 октября в Министерстве обороны России.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

В ведомстве рассказали, что «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

«При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — сообщили в МО РФ.

В качестве радиоактивного вещества могут быть использованы отходы производства в хранилищах отработанного топлива АЭС.