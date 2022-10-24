Кабул, , 14:40 — REGNUM Один пакистанский солдат убит в боестолкновении между пакистанскими пограничниками и боевиками «Техрике-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по данным пакистанской армии, «напали с территории Афганистана».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Пакистанские СМИ со ссылкой на пресс-службу армии сообщили, что 32-летний Вакар Али был убит в районе Хасанджайл Северного Вазиристана.

В заявлении пакистанской армии говорится, что «Пакистан решительно осуждает использование афганской земли террористами для действий против Пакистана».

Напомним, что три недели назад в боестолкновении с боевиками этой же радикальной группировки в районе Карам погиб ещё один пакистанский военнослужащий.

Тогда пакистанская армия также заявила, что нападавшие вели огонь с территории Афганистана, и что в результате их стрельбы был убит 27-летний солдат Ямшад Икбал.

Ранее власти Ирана сообщили, что иранский пограничник был убит «контрабандистами», проникшими в страну из Афганистана в районе Догарон.

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